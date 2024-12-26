Танкер, який таємно возить російську нафту, зламався і заблокував Босфор

Танкер, який таємно возить російську нафту, зламався і закоркував Босфор

https://racurs.ua/ua/n202553-tanker-yakyy-taiemno-vozyt-rosiysku-naftu-zlamavsya-i-zablokuvav-bosfor.html

Ракурс

У протоці Босфор зламався танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри під прапором Панами.

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Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках, повідомляє Андрій Клименко, головний редактор у BlackSeaNews.