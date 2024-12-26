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Ракурс
Танкер, який таємно возить російську нафту, зламався і закоркував Босфор

Танкер, який таємно возить російську нафту, зламався і заблокував Босфор

26 гру 2024, 22:50
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У протоці Босфор зламався танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри під прапором Панами.


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Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках, повідомляє Андрій Клименко, головний редактор у BlackSeaNews.

Це наш старий фігурант. Возить російську нафту з портів Чорного та Балтійського моря з 2022 року під різними назвами, — написав Клименко на своїй сторінці у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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