https://racurs.ua/ua/n202596-sumuiemo-bez-tebe-tramp-vypadkovo-opryludnyv-osobyste-povidomlennya-ilonu-masku.html

Ракурс

Обраний президент США Дональд Трамп помилково опублікував на своїй платформі Truth Social особисте повідомлення Ілону Маску.

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У ньому він написав:

Де ти? Ми сумуємо за тобою і X! (мається на увазі син Маска, X A-Xii).

Далі в повідомленні йдеться про те, що Трамп запросив Маска на новорічну вечірку у своєму маєтку Мар-а-Лаго, назвавши це місце центром Всесвіту.

У своєму посту Трамп також заявив, що Білл Гейтс нібито висловив бажання приїхати на свято, проте підтвердження цього поки що немає. За даними CNN, Гейтс справді цікавився можливістю зустрічі з Трампом, але конкретні плани поки що не відомі.

Відносини Трампа з Маском останнім часом викликають дедалі більше обговорень. Маск підтримував виборчу кампанію Трампа великими пожертвами і, як пишуть деякі американські ЗМІ, за це отримав посаду в новій адміністрації — він очолить комісію зі скорочення державних видатків.

Критики стурбовані можливим впливом Маски на Білий дім, однак Трамп заперечує ці побоювання.