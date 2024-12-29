Я — твій особистий президент: Кавелашвілі на інавгурації до Іванішвілі

https://racurs.ua/ua/n202632-ya-tviy-osobystyy-prezydent-kavelashvili-na-inavguraciyi-do-ivanishvili-video.html

Ракурс

Під час так званої інавгурації президента Грузії Міхеіла Кавелашвілі у залі забули вимкнути мікрофон.

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Сам він, імовірно, не знав про це, і після інавгурації звернувся до власника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі.

Я — твій особистий президент, — так призначений «Грузинською мрією» Кавелашвілі звернувся до засновника партії Іванішвілі.

У відповідь на заяву Кавелашвілі його патрон розсміявся.

Після інавгурації 29 грудня на проспекті Руставелі в Тбілісі з новою силою спалахнули акції протесту. Силовики застосували силу й затримали шістьох активістів.

Під час інавгурації призначеного «Грузинською мрією» президента в будівлі парламенту були присутні лише члени правлячої партії та колегія виборників.

Водночас біля резиденції чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі продовжують збиратися громадяни, які не визнають результатів ані парламентських, ані президентських виборів.

Зурабішвілі звільнила резиденцію президента у палаці Орбеліані після виступу перед прихильниками.

Я хочу вам сказати і відзвітувати перед вами — шість років тому я присягнула на Конституції, але ще більше я дала клятву вірності країні і вам, тому я сьогодні тут, і ця вірність не зміниться нічим, чи буду я в палаці, чи поза ним. Я вийду звідси до вас і буду з вами. Я заберу легітимність із собою. На мою пропозицію щодо перемовин про вибори відповіддю був цинізм, залякування, репресії, а сьогодні — це пародія на відповідь, яка відбувається в парламенті. Такі пародії не підходять цій державі. Через цю пародію є дві різні картини — там зібралися залякані, пригнічені, ті, що продалися, і нелегітимні люди. Правда на нашому боці — любов один до одного і до країни дала нам цю перемогу. «Мрія» ввела країну в тотальну кризу — це викликало розкол усередині самої партії, вчора про це заговорили навіть силовики. Цей розкол стосується всіх. Бізнес також відчуває тяжкість ситуації, включно з тими, хто лояльний до влади, — сказала президент, які «Грузинська мрія» погрожує ув’язненням.

У своїй інавгураційній промові обраний «Грузинською мрією» президент Кавелашвілі згадав традиційне грузинське застілля — «супра». І багатьом здалося, що Кавелашвілі справді виступив скоріше у ролі тамади, а не майбутнього президента.

«Грузинське застілля — це не лише прояв наших традицій та поглядів, а й пам’ятка нематеріальної культурної спадщини, яка найкраще показує наше ставлення до світу. Будь-яке традиційне грузинське застілля починається з тосту за панове та світ. Цим грузинська людина вихваляє бога, висловлює йому свою подяку і насамперед просить її про мир».

Користувачі соцмереж пишуть, що таку промову можна було вимовити за гулянням, але не з трибуни парламенту, де відбулася церемонія інавгурації. Щоб бути президентом і верховним головнокомандувачем, треба мати хоча б такі якості, як інтелект, розважливість і мудрість, а не просто вимовляти пишномовні слова.

Висуваючи Кавелашвілі кандидатом у президенти, олігарх Іванішвілі прямо заявив, що його головні заслуги — патріотизм та зовнішній вигляд. А головним завданням, зважаючи на все, має стати захист традиційних цінностей.

Кавелашвілі не має вищої освіти, його біографія містить в основному футбольні досягнення (він — чемпіон росії!), а широкому загалу він більше запам’ятався поведінкою гопника і матом.