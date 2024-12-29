Витівки Фіцо - Польща допоможе з електрикою

https://racurs.ua/ua/n202643-vytivky-fico-polscha-dopomoje-z-elektrykou.html

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Польща готова збільшити поставки електрики до України в разі відмови Словаччини.

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Видання Bloomberg зазначає, що польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії.

Видання зауважує, що Європейська Комісія вже готує дорожню карту щодо припинення імпорту енергоносіїв з росії, стратегія має бути оприлюднена в лютому.

Тож усі намагання Словаччини зберегти транзит російського газу через Україну можуть виявитися марними.

Прем'єр Словаччини Роберта Фіцо після зустрічі з диктатором Кремля владіміром путіним заявив про можливість припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Фіцо за наказом Росії відкриває «другий енергетичний фронт» проти України.