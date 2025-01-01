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Ракурс
Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину

Сирський приїхав на Курщину (ФОТО)

1 січ 2025, 16:47
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Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину.


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Про це він написав у своїх соцмережах та опублікував фото з бійцями.

Сирський нагородив воїнів і зазначив, що їхні дії змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.

Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. 30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

Джерело: Ракурс


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