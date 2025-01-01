Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину

https://racurs.ua/ua/n202724-syrskyy-pryyihav-na-kurschynu-foto.html

Ракурс

Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину.

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Про це він написав у своїх соцмережах та опублікував фото з бійцями.

Сирський нагородив воїнів і зазначив, що їхні дії змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.