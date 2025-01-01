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Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину
Сирський приїхав на Курщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202724-syrskyy-pryyihav-na-kurschynu-foto.htmlРакурс
Головком ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Курщину.
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Про це він написав у своїх соцмережах та опублікував фото з бійцями.
Сирський нагородив воїнів і зазначив, що їхні дії змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.
Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. 30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.