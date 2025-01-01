Автоцивілка, нові ціни на пальне, збільшення податків: зміни в Україні з 1 січня

https://racurs.ua/ua/n202730-avtocyvilka-novi-ciny-na-palne-zbilshennya-podatkiv-zminy-v-ukrayini-z-1-sichnya.html

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З 1 січня 2025 року в Україні набдуть чинності декілька важливих законів, що суттєво вплине на життя громадян та економіку країни.

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Ціни на пальне зростуть у зв’язку з поступовим підвищенням акцизів до рівня ЄС. Бензин здорожчає на 1,50 грн/л (акциз — 271,7 євро/1000 л), дизпальне — 2 грн/л (215,7 євро/1000 л), газ — 1,30 грн/л (173 євро/1000 л).

Ціни на цигарки також можуть зрости. У грудні 2024 року Верховна Рада підвищила акцизний податок на тютюнові вироби. Цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

Очікується, що з 2025 року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень. Проте президент поки не підписав цей закон.

У зв’язку з підвищенням військового збору, підприємці платитимуть нові податки.

ФОПи І, II та IV групи мають платити військовий збір у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць (зараз — 800 грн).

ФОПи III групи сплачуватимуть 1% від обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Переселенці, які орендують житло на підконтрольній території України, і витрачають на оренду понад 20% сукупних доходів сім’ї, матимуть право на відповідну субсидію.

Змінюються умови для виходу на пенсію. Право на призначення пенсії за віком матимуть українці, яким 2025 році виповнилося: 60 років (за наявності мінімум 32 років страхового стажу), 63 роки (22 роки стажу), 65 років (15 років стажу).

Із січня освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати — 1000 гривень після сплати податку.

З вересня 2025 року розмір доплати становитиме 2000 гривень. Вчителі матимуть цю надбавку до кінця воєнного стану.

Платні послуги в медзакладах запроваджуються з 1 січня в медзакладах, зокрема ті, які не покриває Програма медичних гарантій, стануть платними. Передусім це потрібно для боротьби з неформальними платежами. Громадяни платитимуть у таких випадках: у разі звернення без направлення лікаря (коли його вимагають);

у разі надання медпослуг за договорами з юридичними особами;

у закладах охорони здоров’я сектору безпеки й оборони та Державного управління справами, якщо це пацієнт ззовні;

у разі надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, коли це не обумовлено його станом;

за можливість обрати лікаря у стаціонарі;

за палату з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Платні послуги мають бути оформленими, а розрахунок за них буде в безготівковій формі. Водночас надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодного направлення. Без направлення безоплатно (якщо лікарня має договір із НСЗУ) можна звернутися і до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра. Також до переліку входить лікар, під наглядом якого перебуває пацієнт із захворюванням.

Зміни в «автоцивілці» також стартуют з 1 січня. Українці, які в новому році оформлюватимуть обов’язкове автострахування, робитимуть це за оновленими правилами. Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров’ю зростуть до 500 тисяч гривень, а майну — до 250 тисяч гривень. Страховики зможуть самотужки визначати вартість поліса, це залежатиме від персональної історії водія. Очікують, що підвищення ціни становитиме близько 25−30%. Водночас усі категорії пільговиків зможуть отримати 50% знижки. Загалом законом передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум до таких, які є в ЄС, а також розширення застосування «європротоколу».

Змінюються тарифи на доставку внутрішніх відправлень від «Укрпошти», а внаслідок ліквідації МСЕК змінюється процедура оформлення інвалідності.

В Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Причина — зростання цін на бланки окремих документів.

Документи виготовлятимуть за наступними цінами:

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до семи робочих днів — 1682 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Замість строкової служби в Україні вводиться базова військова служба, а студенти в обов’язковому порядку проходитимуть базову військову підготовку.