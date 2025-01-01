Римський статут та Україна: що змінилося з 1 січня

https://racurs.ua/ua/n202723-rymskyy-statut-ta-ukrayina-scho-zminylosya-z-1-sichnya.html

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Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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За словами речника суду Фаді ель-Абдаллу, відтепер Україна є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов’язки, закріплені за державами-учасницями.

Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права, — наголосив речник МКС.

Ель-Абдалла висловив сподівання, що ця нова ратифікація стане прикладом для наслідування, що є знаком довіри до суду.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту, пише «Судова влада».

Це посилить роль України на міжнародній арені та надасть можливість покращити систему міжнародного правосуддя

Експерт національного і міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов розповів, що хоча Україна підписала Римський Статут у 2000 році, лише в серпні 2024 року Верховна Рада його ратифікувала, а сьогодні країна офіційно приєднується до глобальних зусиль із захисту справедливості.