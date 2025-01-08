Нові стандарти медпідготовки бійців ЗСУ затвердило Міноборони. Фото:

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Нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців затвердили в Україні.

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Міністерство оборони затвердило два нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Ці навчання включатимуть лекції та практичні заняття. Про це оборонне відомство 8 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що домедична допомога — те, чому вчать на базовій підготовці. Бо кожен військовий повинен вміти надавати допомогу при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.

А розширена домедична допомога базового рівня — поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.

Навчання заплановане у форматі лекцій з мультимедійним супроводом, практичних занять у малих групах й симуляції у польових умовах.

У МОУ відзначили, що сертифіковані інструктори оцінюватимуть знання та навички військовослужбовців через теоретичні та практичні завдання. Ті, хто продемонструє високі результати, зможуть продовжити навчання за медичними спеціальностями.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський схвалив концепцію створення в армії окремого медичного підрозділу, який дозволить організаційно масштабувати надання медичної допомоги в зоні бойових дій.