Уряд спрямував ще 5 млрд грн на зимову "єПідтримку»

https://racurs.ua/ua/n203093-zymova-iepidtrymka-vid-groshey-zahidnyh-partneriv-do-rezervnogo-fondu-budjetu.html

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Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка»

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Усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

Вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту, — написав Шмигаль.

Станом на 7 січня заявки на виплату 1000 грн за цією програмою подали понад 11 млн українців. Понад 8 млн людей вже отримали ці гроші.

Раніше у Міністерстві економіки повідомляли, що програма «Зимова єПідтримка» стала найбільш популярною серед українців, зібравши 9,4 млн заявок через додаток «Дія» та ще 2 млн через «Укрпошту». Найчастіше громадяни спрямовують ці кошти на покриття комунальних рахунків.