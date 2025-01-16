Порошенко жаліється, що його знову не пустили за кордон, Стефанчук здивований

https://racurs.ua/ua/n203190-poroshenko-jaliietsya-scho-yogo-znovu-ne-pustyly-za-kordon-stefanchuk-zdyvovanyy.html

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Лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що його не відпустили у відрядження за кордон. Голова ВР Руслан Стефанчук натомість зазначив, що відрядження депутата планувалося на інші дати.

Стефанчук пояснив прес-служба Ради, що Порошенко мав дозвіл на участь у засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії (13−14 січня в Брюсселі). Однак, за словами Стефанчука, народний депутат був присутній у сесійній залі ВР у дати, коли мав виїхати, а натомість ввечері 15 січня, після завершення засідання асамблеї, він зробив спробу виїзду.

Порошенко поки публічно не коментував це. Раніше вже були інциденти, коли він заявляв, що його не випустили за кордон для офіційних зустрічей.