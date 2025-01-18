Окупанти застосують тактику «верблюдів-камікадзе». Фото:

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Російські загарбники на Торецькому напрямку застосовують нову тактику.

Ця тактика перейнята у найманців ПВК «Вагнера», а військові називають її «тактика верблюда». Вона передбачає наступне — окупанти відправляють беззбройних, але добре захищених бронею бійців якомога ближче до українських позицій. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 18 січня повідомило у Телеграм.

Головним завданням такого «верблюда» є добігти до українських позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання російськими штурмовиками. Самі ж «верблюди» фактично є самогубцями, навіть росіяни вважають їх «одноразовими» й не видають їм зброю.

У ОСУВ «Хортиця» наголосили, що ефективність тактики «верблюдів-камікадзе» доволі сумнівна, бо завдяки дронам зараз вона зводиться нанівець. Однак великі втрати все ж не зупиняють командування рф використовувати своїх солдатів, як «гарматне м’ясо».

Нагадаємо, на початку січня в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявляли, що окупанти намагаються просочуватися малими групами під Покровськом Донецької області. Ворог не йде в лобові атаки, а намагається обійти місто. Таким чином противник хоче перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України.