Армія рф намагається заблокувати Велику Новосілку. Карта: DeepState

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Ракурс

Армія російської федерації намагається заблокувати Велику Новосілку в Донецькій області.

Окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування цього населеного пункту. У ході штурмів ворог активно застосовує броньовану техніку. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 19 січня повідомило у Telegram.

Українські військові заявили про знищення двох російських танків та п’яти бронемашин. Однак у командуванні відзначили, що попри численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. ЗСУ тут ведуть виснажливі оборонні бої.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 січня повідомлялося, що Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

Нагадаємо, 19 січня аналітики проекту DeepState інформували, що російська армія просунулася біля низки населених пунктів Донецької області. Зокрема, окупанти активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки. Загарбники вже штурмують район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.