Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025

https://racurs.ua/ua/n203295-svitolina-rozibralasya-z-rosiyankou-i-vyyshla-do-finalu-australian-open-2025.html

Ракурс

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025: у двох сетах обіграла «нейтральну» Вероніку Кудерметову (6:4, 6:1). У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п’ять поспіль геймів.

Це третій чвертьфінал у кар'єрі Світоліної на рівні Australian Open. У наступному раунді Еліна зіграє проти американки Медісон Кіз, гра запланована у ніч на вівторок, 21 січня.