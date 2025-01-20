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Ракурс
Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025

Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла до ¼ фіналу Australian Open-2025

20 січ 2025, 09:27
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Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025: у двох сетах обіграла «нейтральну» Вероніку Кудерметову (6:4, 6:1). У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п’ять поспіль геймів.

Це третій чвертьфінал у кар'єрі Світоліної на рівні Australian Open. У наступному раунді Еліна зіграє проти американки Медісон Кіз, гра запланована у ніч на вівторок, 21 січня.

Джерело: Ракурс


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