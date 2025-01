Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025: у двох сетах обіграла «нейтральну» Вероніку Кудерметову (6:4, 6:1). У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п’ять поспіль геймів.

Це третій чвертьфінал у кар'єрі Світоліної на рівні Australian Open. У наступному раунді Еліна зіграє проти американки Медісон Кіз, гра запланована у ніч на вівторок, 21 січня.

12th Grand Slam singles quarterfinal, third at #AusOpen — Svitolina prevails 6−4 6−1 over Kudermetova �@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025pic.twitter.com/5TkSdhjjbD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2025