https://racurs.ua/ua/n203348-pojeja-na-kurorti-u-turechchyni-vbyla-66-ludey-foto-video.html

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У пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині загинули 66 людей, 51 людина постраждала.

За повідомленнями, гасіння ускладнило те, що готель розташований у гірській місцевості і пожежникам було важко до нього дістатися, пише Daily Sabah.

Я чув, як люди кричали про допомогу з вікон. Ми принесли мотузки, подушки та ковдри. До прибуття пожежних дві жінки вистрибнули з верхніх поверхів, — розповів журналістам співробітник сусіднього готелю Бариш Салгюр.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı



▪️ Alevler kısa sürede oteli sardı

▪️ Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda ekip yangına müdahalede bulundu

▪️ İçişleri Bakanı Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yaralı sayısının 32'ye… pic.twitter.com/PnSmRQhwkI — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

Пожежа почалася в ніч проти 21 січня на четвертому поверсі 11-поверхового готелю. У гасінні пожежі взяли участь понад 200 рятувальників.

Голова провінції Болу Абдулазіз Айдин заявив, що причину пожежі поки не встановлено. За його словами, спалах розпочався на поверсі, де розташований ресторан. На момент події в готелі перебували 234 гості. Скільки було в готелі персоналу, не уточнюється.

Гірськолижний курорт Карталкая — популярне місце відпочинку, яке розташоване в районі гір Кероглу приблизно за 270 кілометрів від Стамбула.

Голова провінції Болу Абдулазіз Айдин заявив, що причину пожежі поки не встановлено.