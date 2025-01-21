Фіцо зірвав розгляд вотуму недовіри своєму уряду

https://racurs.ua/ua/n203362-fico-zirvav-rozglyad-votumu-nedoviry-svoiemu-uryadu.html

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Під час розгляду питання про вотум недовіри премʼєру Словаччини Роберту Фіцо опозиція покинула засідання, а сам Фіцо заявив про підготовку «майдану».

Словацькі опозиційні партії вийшли з залу парламенту, де проходило засідання, на знак протесту, бо Роберт Фіцо закрив його — вирішив зачитати депутатам «секретний звіт» Словацької інформаційної служби. Опозиція вважає, що так Фіцо захотів зірвати обговорення вотуму недовіри до нього.

Премʼєр згодом написав, що отримав дані спецслужб, мовляв, опозиція готує у країні «майдан» — блокаду доріг та урядових будівель, саботаж роботи уряду, організацію «якогось загальнонаціонального страйку».

Словацькі опозиційні партії обʼєдналися, щоб відправити Фіцо у відставку. Вони вважають, що той відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.

Вперше від парламентських виборів 2023 року опозиція у Словаччині настільки об'єднана. У ній чотири провідних партії країн.

Між нами є багато відмінностей, але коли ідеться про захист демократії й свободи в Словаччині, ми знаємо, як працювати разом, — заявив лідер «Прогресивної Словаччини» Шимечка.

Понад 70 опозиційних депутатів погодили спільну заяву, в якій вимагають поваги до членства Словаччини в ЄС і НАТО та засудження російської агресії в Україні. Нещодавній візит Фіцо до Москви — не єдина причина вотуму недовірі, адже закордонні поїздки та публічні заяви Фіцо в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс Словаччини, пояснила опозиція. Для відставки уряду необхідні 76 голосів у парламенті. Їх поки шукають.