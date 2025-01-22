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Ракурс
Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Російський «Шахед» вдарив по житловому сектору в Сумах — фото руйнувань

22 січ 2025, 09:19
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Російські окупанти завдали нового удару по місту Суми.

Пізно ввечері, 21 січня, ворожий безпілотник завдав удару по житловому сектору в обласному центрі. Внаслідок атаки був частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала у Telegram.

У зруйнованому будинку виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію по якій було завдано удару.

Також відомо про пошкодження 13 приватних житлових будинків у місті. Троє осіб дістали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Їм вже надали медичну допомогу, але постраждалі відмовилися від госпіталізації.

Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські безпілотники ввечері, 21 січня, атакували Миколаїв. У місті внаслідок нальоту є руйнування багатоквартирних будинків, пошкодження кооперативу, адмінбудівлі та електротранспорту. Внаслідок обстрілу постраждали 74-річна жінка та чоловік. Жінку доправили до лікарні, а чоловік після отримання медичної допомоги відмовився від госпіталізації.

Джерело: Ракурс


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