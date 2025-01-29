Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні 30 січня очікується туман

Українців попереджають про погіршення погодних умов у низці областей (КАРТА)

29 січ 2025, 14:38
999

В Україні завтра, 30 січня, вночі та вранці очікується туман у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Видимість становитиме 200−500 м, (І рiвень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

В «Укргідрометцентрі» зазначають, що 30 січня через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт, далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме, опади не очікуються.

Карта: Укргідрометцентр

Крім того, сьогодні, 29 сiчня, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської, а 29−30 січня — на високогiр’ї Закарпатської областей — очікується значна сніголавинна небезпека (III рiвня).

Сніголавинна небезпека в Україні, карта: Укргідрометцентр

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів