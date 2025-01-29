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В Україні 30 січня очікується туман
Українців попереджають про погіршення погодних умов у низці областей (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n203590-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-u-nyzci-oblastey-karta.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 січня, вночі та вранці очікується туман у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
Видимість становитиме 200−500 м, (І рiвень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
В «Укргідрометцентрі» зазначають, що 30 січня через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт, далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме, опади не очікуються.
Крім того, сьогодні, 29 сiчня, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської, а 29−30 січня — на високогiр’ї Закарпатської областей — очікується значна сніголавинна небезпека (III рiвня).