В Україні 30 січня очікується туман

https://racurs.ua/ua/n203590-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-u-nyzci-oblastey-karta.html

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В Україні завтра, 30 січня, вночі та вранці очікується туман у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Видимість становитиме 200−500 м, (І рiвень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

В «Укргідрометцентрі» зазначають, що 30 січня через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт, далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме, опади не очікуються.

Крім того, сьогодні, 29 сiчня, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської, а 29−30 січня — на високогiр’ї Закарпатської областей — очікується значна сніголавинна небезпека (III рiвня).