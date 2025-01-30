У ЄС почали обговорювати можливість повернення до закупівлі газу у росії, - FT

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Європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.

Про це пише Financial Times.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукатиме Москву сісти за стіл переговорів, і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.

Водночас навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало різку реакцію найближчих союзників України в ЄС.

Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант? — сказав один з посадовців.

Раніше Туреччина запропонувала Європі створити газовий хаб, щоб допомогти замінити російський газ. Про це повідомив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі в інтерв’ю Politico.

За словами дипломата, співпраця в галузі енергетики посідатиме центральне місце у порядку денному налагодження відносин Туреччини з ЄС.

Після припинення транзиту через Україну турецький маршрут залишився єдиним для поставок російського газу в Європу.

Однак Туреччина має намір сприяти збільшенню поставок азербайджанського газу і домовитися з ЄС про розробку родовищ у Середземному морі, якій досі заважала суперечка з Кіпром.

У нас є південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, що надходить в основному з Азербайджану. І ми можемо легко розширити коридор, з'єднавши цей газ із середземноморським газом, — запропонував він.

Зеленський заявив про готовність забезпечити транзит газу до Європи з Азербайджану.

Президент підкреслив, що Україна «із задоволенням допомагатиме Словаччині й іншим країнам з транзитом газу», але лише якщо не йдеться про російський газ.

За його словами, у Давосі він уже обговорював з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим питання використання української інфраструктури для транспортування азербайджанського газу.

Азербайджан багато експортує, і ми можемо використовувати й нашу інфраструктуру, якщо Європі дійсно потрібен газ, а не російський газ. Ми у цьому ніколи не відмовляли, — підкреслив Зеленський.

Раніше він давав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.