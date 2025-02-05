У грузинському парламенті позбавили мандатів 49 опозиційних депутатів

Опозиціонерів позбавили мандатів у грузинському парламенті, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n203803-u-gruzynskomu-parlamenti-pozbavyly-mandativ-49-opozyciynyh-deputativ.html

Ракурс

Парламент Грузії, легітимність якого не визнають п’ятий президент країни Саломі Зурабішвілі, опозиція та значна частина грузинської громадськості, припинив повноваження 49 депутатів.

Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Зокрема, припинено повноваження членів опозиційних «Єдності — Національного руху», «Коаліції за зміни» та «Сильної Грузії».

Зазначається, що підставою для ухвалення відповідного рішення стала їхня вимога про припинення повноважень, з якими вони раніше звернулися до парламенту:

згідно з підсумковим протоколом грузинської ЦВК, за результатами парламентських виборів 2024 року «Сильна Грузія» отримала 14 мандатів, «Коаліція за зміни» — 19, а «Єдність — Національний рух» — 16 мандатів;

представники трьох опозиційних об'єднань у листопаді та грудні 2024 року написали заяви про дострокове припинення повноважень депутатів парламенту.

На цьому етапі у парламенті з 12 мандатами залишається опозиційна партія «Гахарія за Грузію».

Політичне об'єднання екс-прем'єра Георгія Гахарія, як і інші партії, які подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними та не бере участі у парламентській діяльності, проте представники цього політичного об'єднання не подавали заяви про припинення своїх повноважень.

З листопада 2024 року у Грузії відбуваються протести з вимогою проведення нових парламентських виборів.

Джерело: «Ехо Кавказу»