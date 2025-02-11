Китай вже пропонує країнам свою допомогу замість USAID

https://racurs.ua/ua/n203978-kytay-proponuie-krayinam-svou-dopomogu-zamist-usaid.html

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Китай вже пропонує країнам свою допомогу замість USAID.

Про це пише Politico.

Пекін скористався згортанням програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на тлі рішення президента США Дональда Трампа призупинити на 90 днів іноземне фінансування.

Пропозиції фінансової допомоги від КНР отримують країни від Індо-Тихоокеанського регіону до Південної Америки.

Зокрема, таку пропозицію отримали чиновники з Непалу, стратегічно важливої для Пекіна країни.

На Островах Кука, стратегічно важливому ланцюзі островів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, очікують, що припинення роботи USAID прокладе шлях Китаю.

У Колумбії неурядові організації говорять, що Пекін може виділити гроші на програми, які фінансувалися USAID.

Журналісти наголошують, що це лише перші кроки. Але аналітики вважають, що демонтаж USAID підірве глобальну конкуренцію Вашингтона з Пекіном у довгостроковій перспективі.

Раніше свою допомогу українським медіа і неурядовим організаціям, які залишилися без фінансування США, запропонували фонди російських опозиціонерів Гаррі Каспарова і Боріса Зіміна.