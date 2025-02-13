Проєкт 18-24: добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров'ям

https://racurs.ua/ua/n204021-proiekt-18-24-dobrovolcyam-mojut-vidmovyty-cherez-problemy-zi-zdorov-yam.html

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Добровольцям від 18 до 24 років, які захочуть підписати контракт з військом, можуть відмовити через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив речник Міноборони Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, представники бригад передусім відбиратимуть тих, хто може «виконувати задачі, які передбачені штатними посадами». Він додав, що добровольці зможуть позачергово проходити ВЛК у самостійно обраних медзакладах.

Людей із нестабільною психікою навряд чи допускатимуть. Речник Міноборони зазначив, що добровольці зможуть позачергово пройти ВЛК у вибраному медзакладі, якщо психологічно готові до служби.

Днями в Україні запустили проєкт «Контракт 18−24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18−24 роки річного контракту на 1 млн гривень.

Раніше в ефірі нацмарафону Лазуткін розповідав, що військовослужбовці за «Контрактом 18−24» зможуть обіймати виключно бойові посади.