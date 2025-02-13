Придністровʼя прибере блокпости на кордоні з Молдовою

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Придністровʼя прибере блокпости на кордоні з Молдовою — це одна з вимог для постачання газу в регіон.

Співголова Обʼєднаної контрольної комісії від Придністровʼя заявив, що після демонтажу блокпостів у Зоні безпеки миротворці та військові спостерігачі перевірять, чи ці блокпости дійсно прибрали, і прозвітують про це.

ОКК — це спільний орган, який контролює дотримання домовленостей про миротворчу місію на Дністрі. Його роботу частково заблокувало те, що у 2022 році невизнане Придністровʼя встановило блокпости.

Ці дії порушували угоди про режим Зони безпеки. Це викликало критику з боку Кишинева. Тепер, коли блокпости прибирають, Придністровʼя заявляє про готовність відновити нормальну роботу комісії.

Зона безпеки — це демілітаризована територія вздовж Дністра, яку створили після військового конфлікту між Молдовою та самопроголошеним Придністровʼям.

Тепер Придністровʼя забезпечуватиме газом угорська компанія за участю «Молдовагаз». Робитимуть це за рахунок кредиту від рф. Молдова не перешкоджатиме транзиту цього газу, але натомість Тирасполь має звільнити політичних вʼязнів, розвʼязати проблеми ліцею в Рибниці, зберегти молдовське суспільне телебачення в сітці мовлення та прибрати контрольні пости.

Раніше стало відомо, що Придністров’я отримуватиме газ з Угорщини за рахунок кредиту від росії, сказав фейковий лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський.

За його словами, завершуються поставки європейського газу до Придністров’я з першого траншу допомоги. Він подякував посадовцям ЄС за газ, який допоміг відновити енергосистему регіону. Далі регіон забезпечуватиме газом угорська компанія за участю «Молдовагаз».

Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики рф за допомогу, — заявив Красносельський.

Напередодні Молдова та Європейська комісія розробили план, щоб припинити гуманітарну кризу в Придністровʼї. В одному з пунктів йшлося про «екстрене втручання» на період з 1 до 10 лютого.

ЄС пропонував грант на 30 млн євро на закупівлю природного газу на цей період. За цей час у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів газу.

ЄС також пропонував 60 млн євро для підтримки жителів невизнаного Придністровʼя, але лише за певних умов — якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини. Згодом премʼєр Молдови Дорін Речан заявив, що влада невизнаного Придністровʼя відмовилась від енергетичної допомоги.