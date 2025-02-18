Було квітуче місто-сад, стало суцільною руїною: 100 бригада показала відео розбитого Торецька

https://racurs.ua/ua/n204161-bulo-kvituche-misto-sad-stalo-sucilnou-ruyinou-100-brygada-pokazala-video-rozbytogo-torecka.html

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100 ОМБр разом із приданими підрозділами впродовж уже майже семи місяців веде битву за Торецьк.

Колись квітуче шахтарське місто нині скидається на суцільну руїну, на місто-привид. Про це свідчить відео, опублікуване у соціальних мережах бригади.

Торецьк — квітуче шахтарське місто, в якому щасливо жили майже 50 тис. людей, з приміською зоною — майже 100 тисяч.

У Торецьку працювали шахти, збагачувальна фабрика, заводи, хлібокомбінат. В місті функціонували десятки шкіл, бібліотек, закладів культури. Чого лишень вартий палац культури «Україна» шахти «Центральна» — у ньому був навіть зимовий сад. Працювали лікарні та поліклініки, а трибуни міського стадіону «Авангард» вміщували 10 тисяч глядачів.

У зведенні Генштабу 18 лютого повідомили, що на Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, 9 атак тривають, ще 6 штурмів загарбників наші захисники вже відбили.