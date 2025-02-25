На покровському напрямку завершили будівництво нової багатокілометрової лінії оборони

https://racurs.ua/ua/n204343-na-pokrovskomu-napryamku-zavershyly-budivnyctvo-novoyi-bagatokilometrovoyi-liniyi-oborony.html

Ракурс

На покровському напрямку повністю завершили будівництво нової багатокілометрової лінії оборони.

У компанії «Автомагістраль-Південь» розповіли, що нова лінія оборони пролягає на 30 кілометрів.

Унікальність фортифікацій — повний захист від FPV-дронів на всій лінії оборони, — розповіли у компанії.

Усі переходи між вогневими позиціями перекриті зверху — це надійно укріплені та замасковані тунелі.

Багато кілометрів таких захищених тунелів з'єднують вогневі споруди, уніфіковані фортифікаційні споруди та командно-спостережні пункти.

Роботи ускладнювала дощова погода та регулярні атаки з повітря. Російські дрони постійно полювали за технікою та людьми будівельників.

Кілька наших працівників поранені, двоє загиблих, — розповіли представники «Автомагістраль-Південь».

Перед цим «Автомагістраль-Південь» завчасно інвестувала власні кошти у виробництво металевих та бетонних конструкцій, з яких монтувалася лінія оборони.

Якби наша компанія не виявила ініціативу, завершити будівництво у настільки стислі терміни було б фізично неможливо, — розповідають у компанії.

Від початку січня 2025 року російські війська щодня намагаються просуватися поблизу Покровська. За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, росіяни перекидають сюди військових з інших напрямків — щодня вони обстрілюють українські позиції та цивільне населення КАБами, артилерією та дронами.