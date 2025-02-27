ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінову, у якої Схеми виявили російське громадянство

https://racurs.ua/ua/n204390-vrp-zvilnyla-suddu-oask-u-yakoyi-ranishe-vyyavyly-rosiyske-gromadyanstvo.html

Ракурс

Суддю вже ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Аріну Літвінову звільнили рішенням Вищої ради правосуддя (ВРП).

Без довічних виплат і високої вихідної допомоги. Рішення ухвалили одноголосно, — повідомляє Центр протидії корупції 27 лютого.

Раніше про російське громадянство Літвінової повідомили журналісти «Схем».

Після цього Літвінова подала заяву про те, що її вже відрахували зі штату ОАСК. Тому, мовляв, дисциплінарну справу через російське громадянство варто закрити. Вона також просила повірити на слово, що не є громадянкою рф.

Втім, члени ВРП відхилили клопотання Літвінової і внесли подання про її звільнення, яке у четвер, 27 лютого, затвердила ВРП у повному складі.

Суддя Літвінова, хоч і не здійснювала правосуддя, продовжувала отримувати зарплату. За 2023 рік суддя з паспортом рф отримала за рахунок платників податків 1,6 млн грн.

У квітні 2024-го року «Схеми» опублікували розслідування, в якому викрили Літвінову в отриманні російського громадянства в липні 2002 року в місті Єкатеринбург. Підтвердження цьому журналісти знайшли в автоматизованій системі «Роспаспорт». На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. У відповідь на запит «Схем» суддя заперечила наявність громадянства російської федерації, назвавши інформацію журналістів «провокацією».