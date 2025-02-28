У Вашингтоні 28 лютого розпочалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського

https://racurs.ua/ua/n204426-u-bilomu-domi-pochalysya-peregovory-zelenskogo-i-trampa.html

Ракурс

У Вашингтоні розпочалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відео «Голосу Америки» з Вашингтона.

Після зустрічі має відбутися пресконференція двох президентів.

Президент України відвідує Білий дім на запрошення президента США.

Очікується, що 28 лютого лідери держав підпишуть двосторонню угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.