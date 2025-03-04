Вовк - на вихід: ВРП залишила в силі рішення про звільнення одіозного голови ОАСК

https://racurs.ua/ua/n204530-vovk-na-vyhid-vrp-pidtrymala-rishennya-pro-zvilnennya-eksgolovy-oask.html

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Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Це була відмова Вовку в оскарженні рішення дисциплінарної палати про звільнення.

Вовк на засідання не прийшов, але надіслав цілу низку клопотань: як відводи членам ВРП, так і про закриття дисциплінарної справи щодо нього. Доповідач з цього питання, голова ВРП Григорій Усик після тривалого розгляду запропонував залишити в силі рішення Палати ВРП.

Цю пропозицію підтримали 9 членів ВРП, двоє (Саліхов і Бурлаков) були проти. Далі має бути ще формальне рішення про звільнення з посади.

Ще в листопаді його відсторонили від посади до ухвалення рішення за поданням про звільнення — сьогодні Вовку в оскарженні його відмовили. Остаточне рішення про звільнення мають ухвалити на наступному засіданні.

В Україні Павло Вовк фігурує в справі «плівок ОАСК», згідно з якими він втручався у роботу суду та впливав на ухвалення певних рішень за гроші. За керівництва Вовка Окружний адміністративний суд Києва був відомий багатьма скандалами, зокрема відстороненням з посади Уляни Супрун та скасуванням рішення про націоналізацію «ПриватБанку».