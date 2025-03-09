ЗСУ заявили про спробу російських військових увійти до Суджі газогоном

https://racurs.ua/ua/n204641-operaciya-truba-zsu-znyschyly-rosiyan-yaki-yshly-do-sudji-gazogonom.html

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ЗСУ заявили про спробу російських військових увійти до Суджі газогоном.

Генштаб ЗСУ у суботу слідом за російськими провоєнними блогерами та українськими ЗМІ повідомив про спробу штурмових груп проникнути до міста Суджа в Курській області, яке було захоплене українською армією у серпні 2024 року.

Підрозділи Десантно-штурмових військ знищують російських спецназівців, які переміщалися гілкою газопроводу в напрямку Суджі, — йдеться в заяві.

Йдеться про магістральний газогон Уренгой-Помари-Ужгород, який проходить через Суджу і зараз не діє. Генштаб ЗСУ заявив, що диверсійно-штурмові групи прагнули закріпитися на околицях Суджі, але «були вчасно виявлені», «блокуються» та «знищуються».

У суботу російські військові телеграм-канали писали, що російські військові розпочали операцію з повернення Суджі.

Штурмовикам треба було пішки пройти 12 кілометрів. Трубою, — пише провоєнний блогер Борис Рожин.

Він стверджує, що у місті точаться бої.

Близький до Міноборони росії канал «Рибар», коментуючи повідомлення «про трубу», зазначає, що «активізація бойових дій у Курській області є" та «успіхи є", але вони «даються важкою ціною».

Блогери стверджують, що у наступі на Суджу беруть участь спецназ «Ахмат», штурмова бригада «Ветерани», бригада «Схід» із самопроголошеної ДНР та інші підрозділи, пише «Медізона» (у реєстрі «іноагентів»). Командир «Ахмата» Апті Алаудінов у суботу стверджував, що «на всіх напрямках курської ділянки фронту всі підрозділи пішли у масштабний наступ».

Як писала в суботу «Українська правда» з посиланням на українського військового, що перебуває в Курській області, вранці 8 березня близько 100 російських військовослужбовців пройшли газопроводом до позицій ЗСУ, що «не було несподіванкою».

Російський Z-блогер Романов повідомив, що атака росіян через трубу газогону провалилася — частина штурмовиків просто задихнулася через відсутність вентиляції. Романов підказав і підрозділ ЗС рф, який здійснював цю самогубну атаку — це ПВК «Ветерани».