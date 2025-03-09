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Гольф за кошти платників податків: Трамп награв у Флориді на 18 млн доларів
Гольф за кошти платників податків: Трамп награв у Флориді на 18 млн доларівhttps://racurs.ua/ua/n204645-golf-za-koshty-platnykiv-podatkiv-tramp-nagrav-u-florydi-na-18-mln-dolariv.htmlРакурс
Витрати Дональда Трампа на гольф-вихідні після повернення на пост президента вже перевищили 18 млн дол.
Трамп грав у гольф на власних полях у Флориді шість із семи вихідних з початку свого другого терміну, повідомляє видання HuffPost.
Це створює значні витрати на перельоти, безпеку та супровід.
Трамп і його оточення летять гарти у гольф на Air Force One, а військові збивають транспортні засоби для його кортежу на C-17. Оскільки Мар-а-Лаго в Палм-Біч розкинувся по всій ширині острова, поліцейські човни з кулеметами патрулюють узбережжя, а корабель берегової охорони стоїть біля пляжу в Атлантиці.
President TRUMP is golfing this morning at DORAL pic.twitter.com/hzLv1u431s— Aishah Hasnie (@aishahhasnie) January 27, 2025
Додаткові витрати включають правоохоронних органів і собак, які знаходять вибухівку.
За перший термін його гольф-тури коштували США понад 151 млн дол.