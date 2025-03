Гольф за кошти платників податків: Трамп награв у Флориді на 18 млн доларів

Витрати Дональда Трампа на гольф-вихідні після повернення на пост президента вже перевищили 18 млн дол.

Трамп грав у гольф на власних полях у Флориді шість із семи вихідних з початку свого другого терміну, повідомляє видання HuffPost.

Це створює значні витрати на перельоти, безпеку та супровід.

Трамп і його оточення летять гарти у гольф на Air Force One, а військові збивають транспортні засоби для його кортежу на C-17. Оскільки Мар-а-Лаго в Палм-Біч розкинувся по всій ширині острова, поліцейські човни з кулеметами патрулюють узбережжя, а корабель берегової охорони стоїть біля пляжу в Атлантиці.

President TRUMP is golfing this morning at DORAL pic.twitter.com/hzLv1u431s