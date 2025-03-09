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Ракурс
Гольф за кошти платників податків: Трамп награв у Флориді на 18 млн доларів

Гольф за кошти платників податків: Трамп награв у Флориді на 18 млн доларів

9 бер 2025, 11:49
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Витрати Дональда Трампа на гольф-вихідні після повернення на пост президента вже перевищили 18 млн дол.

Трамп грав у гольф на власних полях у Флориді шість із семи вихідних з початку свого другого терміну, повідомляє видання HuffPost.

Це створює значні витрати на перельоти, безпеку та супровід.

Трамп і його оточення летять гарти у гольф на Air Force One, а військові збивають транспортні засоби для його кортежу на C-17. Оскільки Мар-а-Лаго в Палм-Біч розкинувся по всій ширині острова, поліцейські човни з кулеметами патрулюють узбережжя, а корабель берегової охорони стоїть біля пляжу в Атлантиці.

Додаткові витрати включають правоохоронних органів і собак, які знаходять вибухівку.

За перший термін його гольф-тури коштували США понад 151 млн дол.

Джерело: Ракурс


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