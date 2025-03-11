Інфляція в Україні - ціни ростуть, але вже не так швидко

https://racurs.ua/ua/n204697-inflyaciya-v-ukrayini-ciny-rostut-ale-vje-ne-tak-shvydko.html

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Інфляція у лютому зросла до 13,2% у річному вимірі, проте темпи зростання сповільнюються вже третій місяць поспіль.

Щоб стримати ціни, НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% (на 1 в. п), регулятор очікує, що інфляція сповільниться до нижче 10% до кінця року.

У лютому дорожчали продукти — ціни зросли на все, крім цукру. Найбільше за місяць подорожчали яйця (+3,5% за місяць)

Ставки за ОВДП все ще вищі за поточну й очікувану інфляцію. Це означає, що інвестори можуть захистити свої гроші від знецінення та отримати реальний прибуток, пишуть в огляді аналітики центру економічної стратегії.

Історія питання

Україна увійшла у повномасштабну війну зі споживчою інфляцією на рівні 10% рік-до-року. Наприклад, у лютому 2022 року ціни на споживчі товари та послуги були на 10% вищими, ніж у лютому 2021 року. Російське вторгнення спричинило суттєве прискорення інфляції, темпи якої сягнули свого піку у жовтні 2022 р. — 26,6% р/р. Причинами тоді стали прямі наслідки війни: руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачань, зростання виробничих витрат бізнесу. Додатковий тиск на інфляцію також створював друк гривні Нацбанком для покриття дефіциту бюджету: у 2022 році НБУ надрукував 400 млрд грн ($12,5 млрд), на які придбав урядові військові облігації.

Наприкінці 2022 і впродовж усього 2023 року темпи інфляції вдалося опанувати завдяки стабілізації економічної ситуації, грамотним діям НБУ та відмові від фінансування бюджету шляхом друку гривні. На сповільнення інфляції також вплинули рекордні врожаї 2023 року.

Втім, у 2024 році інфляція стала знову пришвидшуватися: серед основних причин НБУ називав вичерпання впливу значних минулорічних урожаїв, дефіцит електроенергії та брак працівників, літню посуху 2024 року.

Для того, щоб впливати на інфляцію, НБУ використовує основний монетарний інструмент — облікову ставку. Облікова ставка опосередковано впливає на те, під який відсоток банки дають бізнесу та населенню кредити та під який відсоток залучають депозити. Коли Міністерство фінансів планує продавати військові облігації, воно дивиться на ставку за депозитами — ОВДП мають бути привабливішими та більш дохідними.

З 7 березня 2025 року НБУ ще підвищив облікову ставку до 15,5%, щоб розвернути інфляційний тренд та домогтися її уповільнення у 2025 році. За оцінками НБУ, прискорення інфляції у лютому тривало. НБУ очікує, що інфляція вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці 2025 року.

Дохідність ОВДП залишається вищою в реальному вимірі, ніж інфляція. Це означає, що інвестори можуть захистити свої гроші від знецінення та отримати реальний прибуток.

У лютому 2025 року міжнародні резерви скоротилися на 6,7% до $40,1 млрд, що покриває 4,9 місяців імпорту — усе ще значно вище мінімально необхідних 3 місяців. Така динаміка зумовлена в першу чергу повною відсутністю міжнародної допомоги у лютому. Для стабілізації курсу гривні у січні НБУ продав $3,8 млрд, у лютому — $3 млрд.

На початку 2025 року гривня зміцнилася завдяки підвищеному попиту з боку аграрного сектору напередодні посівної та погашенню ОВДП Міністерством фінансів у середині січня.