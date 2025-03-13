Дрони ГУР атакували замасковане виробництво БпЛА у Калузькій області рф

Дрони ГУР атакували замасковане виробництво БпЛА. Фото:

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Підприємство з виробництва БпЛА уразили українські безпілотники.

Дрони української воєнної розвідки вдарили по замаскованому виробництву дронів у Калузькій області рф. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу «Калузький газобетон», що в селищі Обухово Дзержинського району. Про це повідомили «Бабель» та «Українська правда».

Місцеві спільноти першими повідомили про «падіння уламків» та сильну пожежу в будівлях промислового підприємства. У соціальних мережах жителі регіону писали про вибухи та влучання по заводу.

Губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку БпЛА, влучання в підприємство, інфраструктурний об'єкт зв’язку й енергетики.

В аеропорту Калуги були скасовані всі рейси з 21.00 12 березня до 6.00 13 березня.

Нагадаємо, 13 березня у Воронезькій області внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі на двох інфраструктурних об'єктах. А в Ростовській області БпЛА поцілив по промисловому підприємству, внаслідок чого виникла пожежа.

Також безпілотник поцілив по управлінню магістральними газопроводами в Саратовській області рф. Це лінійне управління магістральних газопроводів є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.