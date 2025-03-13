Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі. Фото:

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Ракурс

Польща хоче мати на своїй території американське ядерне озброєння.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території для стримування можливої російської агресії. Американський президент Дональд Трамп може перемістити ядерні боєголовки, що зберігаються у Західній Європі чи США, до Польщі. Про це Дуда заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років також має відбутися зрушення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не тільки в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечнішим, якби ця зброя вже була тут, — зазначив він.

За словами польського лідера, він обговорював це питання зі спеціальним представником США по Україні Кітом Келлогом.

Дуда сподівається відродити проект із спільного використання ядерної зброї. Цей проект ще в 2022 році був представлений адміністрації Джо Байдена, але успіху не мав.

Президент Польщі відзначив, що Москва навіть не вагалася і ні в кого не питала дозволу, коли переміщувала свою ядерну зброю до білорусі.

Нагадаємо, наприкінці лютого видання The Telegraph інформувало, що Франція готова застосувати своє ядерне стримування для захисту Європи. У Парижі не виключають можливість перекидання своїх винищувачів з ядерною зброєю до Німеччини. Це може статися, якщо Сполучені Штати Америки виведуть свої війська з європейського континенту.

Джерело: Financial Times