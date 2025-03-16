Російська армія намагається обійти Покровськ. Фото:

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Ракурс

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою бойових дій в Україні.

Однак російські окупаційні війська не намагаються атакувати місто в лоб, поблизу якого нині тривають важкі бої. Ворог намагається з південного-заходу обійти його. Про це 16 березня речник оперативно-тактичного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, російська армія здійснює спроби наступу на ті самі населені пункти, зокрема, Котлине, що й в січні та лютому. Однак це місто обороняють компетентні підрозділи українських Сил оборони.

Є ефективні рішення та тактики, які «розпорюють» російську спайку дронів та навченої піхоти, — зазначив Трегубов.

Він також додав, що українські безпілотники активно знищують російські піхотні групи. Крім того, ворог на цьому напрямку має проблеми з логістикою.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що 15 лютого на Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.