Генштаб підтвердив вихід ЗСУ з Суджі

https://racurs.ua/ua/n204837-genshtab-pidtverdyv-vyhid-zsu-z-sudji-karta.html

Ракурс

Генштаб опублікував карту актуальних бойових дій на Курському напрямку — на ній видно, що Суджа більше не перебуває під контролем України.

15 березня про те, що росіяни повернули під контроль Суджу, писав DeepState.

12 березня український проект DeepState повідомив про продовження боїв на околицях Суджі. 13 березня Міноборони так звної росії офіційно заявило про звільнення Суджі російськими солдатами.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про новий наступ росіян на Курщині президент заявив ще 7 лютого. Від початку березня російська пропаганда активно просуває тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією рф.

Генштаб 12 березня підтвердив суттєве просування росіян у регіоні, однак заперечив заяви про оточення. Зеленський сказав, що інформація про начебто оточення українських військових на Курщині є брехнею путіна. росія хоче оточити українських військових на тому ж напрямку, але на території України.

Генштаб пише, що за минулу добу на Курському напрямку було 19 боїв. Росіяни завдали 34 авіаційні удари із застосуванням 63 керованих авіабомб, а також здійснили 243 артилерійських обстріли.