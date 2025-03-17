Хусити заявили про атаку на авіаносець США. Фото:

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Авіаносець США Harry Truman був атакований у Червоному морі.

Єменські хусити заявили, що 16 березня завдали удару по американському авіаносцю у Червоному морі. USS Harry S Truman був атакований 18 балістичними ракетами і безпілотниками. Про це заявив військовий речник угруповання Ях’я Сарія у соціальній мережі Х.

За його словами, ця операція стала відповіддю на атаку США, які завдали понад 47 авіаударів по кількох єменських губернаторствах, внаслідок чого є десятки загиблих і поранених. Сарія додав, що американська авіація здійснила понад 170 повітряних нальотів на різні райони Ємену.

Як відомо, «Гаррі Трумен» — дев’ятий атомний авіаносець США та восьмий у класі «Німіц». Він названий на честь 33-го президента Сполучених Штатів. Корабель був спущений на воду 13 вересня 1996 року.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав наказ американським військам атакувати позиції бойовиків у Ємені, бо хусити «ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників».

Джерело: Al Jazeera