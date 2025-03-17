Процедура призову військовозобов’язаного на службу під час мобілізації незворотна, навіть якщо це відбулося протиправно, фото: Firtka

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Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу, шляхом її звільнення.

Це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у справі за позовом військовослужбовця до районного ТЦК, військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби, повідомляє прес-служба Верховного суду.

Зазначається, що:

позивач, звертаючись до суду першої інстанції за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає в непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу;

суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача;

однак Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним ТЦК й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

У Верховному суді зазначили, що порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації, а обраний судами обох інстанцій спосіб захисту порушеного права — звільнення з військової служби — «є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу».

Такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення, — зазначається у повідомленні прес-служби Верховного суду.

Верховний Суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.

Отже, обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими, — зазначає прес-служба ВС.