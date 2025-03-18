Розчарування і надія: соціологи розпитали українців про емоції щодо влади

https://racurs.ua/ua/n204880-rozcharuvannya-i-nadiya-sociology-rozpytaly-ukrayinciv-pro-emociyi-schodo-vlady.html

Ракурс

Під час опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в українців запитали, що вони зараз відчувають до нинішньої влади.

При цьому респондентам був зачитаний перелік з 12 почуттів/емоцій, з яких просили обрати до трьох відповідей (або людина могла назвати свій варіант).

Найбільше респондентів говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%).

Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

У всіх регіонах ситуація доволі подібна (зокрема, у всіх регіонах топ-2 відповіді — розчарування і надія).

У КМІС так прокоментували результати свого опитування:

Опитування відбувалося на тлі загострення відносин України і США і за окремими показниками ми бачимо більше єднання суспільства, зокрема, і в питанні ставлення до влади. Утім, рівень єднання навколо влади, зрозуміло, не сягає того рівня, який українці демонстрували одразу після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Як показують результати цього опитування, ми бачимо строкатий спектр емоцій / почуттів щодо нинішньої влади — у достатньо істотній мірі присутні як виразно негативні, так і однозначно позитивні емоції / почуття (скоріше за все, будь-який користувач соціальних медіа визнає те розмаїття думок, з якими вони стикаються). При цьому ще в першій половині 2023 році більшість українців хотіли би оновлення влади. Надалі опитування також показували інтерес до перезавантаження влади. Різний спектр почуттів / емоцій (з відчутною представленістю негативних) тільки підтверджує, що є запит на щось нове (чи хоча би випускання пари). Проте — і це принциповий моменти, на якому наголошує більшість українців — лише після завершення війни. І в цьому питанні ми, на щастя, маємо консенсус — і населення країни, і представники влади, і лідери основних опозиційних сил демонструють високу відповідальність та говорять, що вибори мають бути вже після війни за належних безпекових умов.

Методика дослідження

Упродовж 14−24 лютого 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» було додане запитання щодо того, що респонденти відчувають до нинішньої влади.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.