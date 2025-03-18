Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту без перерви в службі. Фото: МОУ

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Українські військові 18−24 років зможуть вчитися в університетах без перерви в службі.

Добровольці віком від 18 до 24 років, які вирішили служити за контрактом або за призовом у Збройних силах України, можуть навчатися без відриву від військової служби. Про це 18 березня Міністерство оборони повідомило уFacebook.

За словами очільника оборонного відомства Рустема Умєрова, були розроблені зміни до Положення про проходження військової служби, які дозволяють контрактникам та призовникам у віці 18−24 років здобувати вищу освіту під час служби.

Для цього військовим треба отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

Міністр оборони додав, що ця ініціатива особливо важлива для молодих хлопців, які зможуть не лише виконувати службові обов’язки, а й навчатися в закладах вищої освіти, розвивати професійні навички та готуватись до подальшої кар'єри.

Зміни до цього положення вже було схвалено Кабінетом міністрів і незабаром цей проект подадуть на підпис президенту.

Нагадаємо, у лютому в Україні запустили проект «Контракт 18−24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18−24 роки річного контракту на 1 млн грн. Крім того, добровольцям гарантують безкоштовний проїзд, комунальні пільги, навчання у закладах освіти за кошт держави та право виїжджати за кордон.