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Ракурс
Сили безпілотних систем перехоплюють «шахеди», - офіційно

Сили безпілотних систем перехоплюють «шахеди», — офіційно

19 бер 2025, 18:07
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Оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS Сил безпілотних систем вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.

Виріб коштує близько 5 тис. дол. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад 150 тис.

Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців.

Щодо діяльності та результатів роботи в даному напрямку очікуйте подальших офіційних новин.

Джерело: Ракурс


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