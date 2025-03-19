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Сили безпілотних систем перехоплюють «шахеди», - офіційно
Сили безпілотних систем перехоплюють «шахеди», — офіційноhttps://racurs.ua/ua/n204920-syly-bezpilotnyh-system-perehopluut-shahedy-oficiyno.htmlРакурс
Оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS Сил безпілотних систем вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.
Виріб коштує близько 5 тис. дол. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад 150 тис.
Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців.
Щодо діяльності та результатів роботи в даному напрямку очікуйте подальших офіційних новин.