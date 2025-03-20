Росіяни обстріляли Краснопільську громаду Сумщини шістьма КАБами

https://racurs.ua/ua/n204932-rosiyany-skynuly-na-krasnopilsku-gromadu-sumschyny-shist-kabiv.html

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Росіяни обстріляли Краснопільську громаду Сумщини шістьма КАБами.

Окупанти продовжують масовані атаки на громаду із застосуванням авіації, зокрема б’ють бомбами і безпілотниками. Попередньо, одна людина загинула, ще одна поранена.

Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також торговельний центр. Сумська ОВА закликає мешканців Краснопільської громади до негайної евакуації.

Вночі та зранку росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Буринська, Путивльська, Есманьська громади.

На Сумщині триває евакуація наслення.

За останню добу з села Миропілля було евакуйовано 57 жителів.

В ОВА закликали жителів прикордонних громад не зволікати з евакуацією, не піддавати ризику життя — своє та своїх рідних. З 1 серпня 2024 року по населених пунктах прикордоння Сумщини, з яких проводиться обов’язкова евакуація населення, було здійснено 16722 обстріли, внаслідок чого загинуло 40 осіб (з них 2 дитини), отримали поранення 215 осіб (з них 7 дітей).