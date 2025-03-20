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У Трускавці п’ятеро підлітків побили 18-річного хлопця з інвалідністю та виклали відео із цим у мережу
У Трускавці п’ятеро підлітків побили 18-річного хлопця з інвалідністю та виклали відео із цим у мережуhttps://racurs.ua/ua/n204940-u-truskavci-p-yatero-pidlitkiv-pobyly-18-richnogo-hlopcya-z-invalidnistu-ta-vyklaly-video-iz-cym.htmlРакурс
У Трускавці (Львівська область) п’ятеро підлітків побили 18-річного хлопця з інвалідністю та виклали відео із цим у мережу.
Під час побиття нападники насміхалися, а також зняли з хлопця штани. Водночас на відео чути, як постраждалий кричав і просив відпустити його. Слідчі розпочали кримінальне провадження.
Поліцейські встановили підлітків, причетних до вчинення хуліганських дій.
Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці опитують дітей у присутності батьків та психолога, встановлюються усі обставини події.
Як встановили правоохоронці, подія сталась вчора, 19 березня, близько 20.00 на вулиці Мазепи у місті Трускавець, Дрогобицького району.
Четверо дівчат та один хлопець віком 11−14 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події — жителі Трускавця.
При цьому вони знімали відео, яке надалі виклали в одну з соціальних мереж.
За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.