«Брудна хмара» не загрожує Україні, фото:

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«Брудна хмара з Європи», інформація про яку з’явилася у ЗМІ з посиланням на дані спеціалізованих інтернет-сервісів із моніторингу якості повітря, не загрожує українцям.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба «Укргідрометцентру».

Синоптики наголошують — робота інтернет-сервісів, котрі публікують карти забруднення повітря, ґрунтується на інформації глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення, які тепер через російську агресію не працюють.

Для України ці бази не оновлюються вже понад 11 років, тож інтернет-сервіси досі вважають активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну, й враховують можливі викиди від них, будуючи свої прогнози.

Багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди, — наголошують у Гідрометцентрі.

Водночас «Гідрометцентр» попереджає про можливе погіршення якості повітря у містах в найближчі дні, оскільки в Україні зберігатиметься антициклональна погода — без опадів, із слабким вітром та можливими температурними інверсіями.