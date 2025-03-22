Міністр освіти Ісландії подала у відставку через роман 30-річної давності з підлітком

https://racurs.ua/ua/n204997-ministr-osvity-islandiyi-pishla-u-vidstavku-cherez-roman-30-richnoyi-davnosti-vona-narodyla-vid.html

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58-річна Астхільдур Лоа Торсдоттір подала у відставку з посади міністра освіти Ісландії. Справа в тому, що в ЗМІ випливла історія з її молодості: коли Торсдоттір було 22 роки, вона зайнялася сексом із 15-річним підлітком і народила від нього дитину.

Як повідомляє телекомпанія RUV, Торсдоттір познайомилася з хлопчиком під час роботи у церковній молодіжній громаді.

За ісландським законодавством мінімальний вік згоди становить 15 років. Однак вступ у статевий зв’язок з особою, яка не досягла 18 років, для вчителя або наставника може каратися тюремним строком до трьох років.

Коли про ситуацію дізналася прем'єр-міністр Кріструн Мьйолль Фростадоттир, Торсдоттир оголосила про свою відставку. Однак вона залишиться в парламенті як член Народної партії.

Батько дитини розповів, що їхні стосунки з Торсдоттір завжди трималися в таємниці, але деякий час вона могла регулярно бачитися з сином. Вийшовши заміж, міністр обмежила ці зустрічі до двох годин на місяць, а батько виплачував аліменти протягом 18 років.

Батько дитини, у свою чергу, заявив, що не почувається жертвою, пояснивши, що на той час переживав важкий підлітковий період і ріс у складній сім’ї, тому й звернувся до церковної громади.