путін послав до Кім Чен Ина Шойгу

https://racurs.ua/ua/n205003-putin-poslav-do-kim-chen-yna-shoygu.html

Ракурс

росія та Північна Корея домовилися про розширення співпраці у безпековому секторі.

Про це написала північнокорейська газета «Нодон сінмун».

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин 22 березня прийняв секретаря Ради безпеки рф, ексміністра оборони Сєргєя Шойгу.

Той передав Ину «важливий особистий лист від товариша путіна», зміст якого не розкривається.