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путін послав до Кім Чен Ина Шойгу
путін послав до Кім Чен Ина Шойгуhttps://racurs.ua/ua/n205003-putin-poslav-do-kim-chen-yna-shoygu.htmlРакурс
росія та Північна Корея домовилися про розширення співпраці у безпековому секторі.
Про це написала північнокорейська газета «Нодон сінмун».
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин 22 березня прийняв секретаря Ради безпеки рф, ексміністра оборони Сєргєя Шойгу.
Той передав Ину «важливий особистий лист від товариша путіна», зміст якого не розкривається.
КНДР непохитно підтримуватиме проведення «СВО» та боротьбу росії за захист свого державного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів. Сторони висловили готовність двох країн беззастережно виконувати положення Договору про всеохоплююче стратегічне партнерство. Була важлива і корисна дискусія щодо подальшого розширення та зміцнення співпраці в різних сферах, включаючи сектор безпеки, — йдеться у повідомленні.