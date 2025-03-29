Українці переходять на літній час. Фото:

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Ракурс

Переведення годинників на літній час 2025 року відбудеться в Україні.

У ніч з суботи на неділю, 30 березня, о 3.00 ночі, українці переведуть стрілки годинників на одну годину вперед. Це означає, що ночі стануть коротшими, а дні — довшими.

Україна перейде на літній час попри те, що у липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, який скасовує сезонне переведення годинників. Документ передбачав, що Україна залишиться на «зимовому» часі на постійній основі. Однак президент Володимир Зеленський так і не підписав законопроект, відповідно він не набув чинності.

Як відомо, переведення годинників в Україні закріплене у постанові Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Кожного року перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня.

Вчені заявляють, що переведення годинників негативно впливає на людське здоров’я. Науковці стверджують, що зміна часу двічі на рік порушує сталі циркадні ритми, тобто впливає на внутрішній «біологічний годинник». Це підвищує ризики розвитку проблем зі сном, серцево-судинних захворювань, погіршення настрою і психічного стану, зниження пам’яті та уваги тощо.