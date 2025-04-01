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Зміни з 1 квітня: бронювати працівників можуть лише підприємства з оновленим статусом критичності
Зміни з 1 квітня: бронювати працівників можуть лише підприємства з оновленим статусом критичностіhttps://racurs.ua/ua/n205251-zminy-z-1-kvitnya-bronuvaty-pracivnykiv-mojut-lyshe-pidpryiemstva-z-onovlenym-statusom-krytychnosti.htmlРакурс
З 1 квітня Міноборони спільно з Мінекономіки та Мінцифрою оновлюють правила бронювання військовозобов’язаних. Відтепер воно доступне тільки в електронному форматі та з періодом розгляду до 72 годин.
Підприємства, які оновили статус критичності, можуть продовжувати бронювати працівників, інші — мають оновити статус.
Якщо у працівника ще діє стара відстрочка, її спочатку необхідно анулювати, кажуть у відомстві.
Якщо сьогодні бронювання не з’явилося, це означає, що роботодавець не перебронював вас. Або підприємство не змогло підтвердити чи оновити свою критичність. Радимо звернутися до вашого керівництва за уточненням інформації. Всі інші види відстрочок діють відповідно до своїх термінів і не припиняються 1 квітня. Якщо зі статусом підприємства все добре, то працівника можна забронювати на порталі «Дія», — повідомили в Міноборони.