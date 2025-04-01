Зміни з 1 квітня: бронювати працівників можуть лише підприємства з оновленим статусом критичності

https://racurs.ua/ua/n205251-zminy-z-1-kvitnya-bronuvaty-pracivnykiv-mojut-lyshe-pidpryiemstva-z-onovlenym-statusom-krytychnosti.html

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З 1 квітня Міноборони спільно з Мінекономіки та Мінцифрою оновлюють правила бронювання військовозобов’язаних. Відтепер воно доступне тільки в електронному форматі та з періодом розгляду до 72 годин.

Підприємства, які оновили статус критичності, можуть продовжувати бронювати працівників, інші — мають оновити статус.

Якщо у працівника ще діє стара відстрочка, її спочатку необхідно анулювати, кажуть у відомстві.