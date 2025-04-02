У Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції

https://racurs.ua/ua/n205267-u-lvovi-zatrymaly-dvoh-kyyan-yaki-zbyralysya-pidirvaty-rayviddil-policiyi.html

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У Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет. У цей момент працівники російських спецслужб планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із затриманих є 22-річна мешканка Києва, яка шукала підробіток в телеграм-каналах. Спочатку вона виконала тестове завдання — розклеювала в столиці листівки з фейками російської пропаганди, а потім разом зі своїм знайомим поїхала до Львова для підготовки теракту.

Обоє затриманих зараз під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.