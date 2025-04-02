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Ракурс
У Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції

У Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати райвідділ поліції

2 кві 2025, 10:08
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У Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет. У цей момент працівники російських спецслужб планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із затриманих є 22-річна мешканка Києва, яка шукала підробіток в телеграм-каналах. Спочатку вона виконала тестове завдання — розклеювала в столиці листівки з фейками російської пропаганди, а потім разом зі своїм знайомим поїхала до Львова для підготовки теракту.

Обоє затриманих зараз під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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