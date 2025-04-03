Україна вважає чинними домовленості про припинення вогню, водночас надає США докази російських атак

https://racurs.ua/ua/n205310-ukrayina-vvajaie-chynnymy-domovlenosti-pro-prypynennya-vognu-vodnochas-nadaie-ssha-dokazy.html

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росія планує збільшити своє військове угрупування на 150 тисяч.

Про це 3 квітня заявив на пресконференції. заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він додав, що росіяни ведуть підготовку до активізації боїв на кількох напрямках.

Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак, потрібно розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бій одночасно, — каже Паліса.

За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни «не дуже зацікавлені».

Наразі спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Я думаю, що вони будуть тиснути скрізь, але я не бачу зараз умов, щоб на якійсь ділянці фронт провалився і викликав ефект доміно. Ресурс у росіян є, але чи достатній він для того, щоб досягнути успіхів оперативного характеру? Я маю сумніви. Так, зараз росія залучає ще 150 тисяч людей — умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Це очікувано, що найближчим часом росіяни намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо.

Заступник керівника ОП також заявив, що Україна вважає чинними домовленості про припинення вогню, водночас надає США докази російських атак.

Він зазначив, що Україна не передавала США список із точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких росією вважався б порушенням режиму припинення вогню.

Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, портовій інфраструктурі та про безпеку судноплавства в Чорному морі. Порушення цих домовленостей Україна фіксує і передає американській стороні дипломатичними каналами.

Водночас Україна не передавала американській стороні конкретний перелік обʼєктів критичної інфраструктури, їхні назви або координати. Вона передала критерії визначення таких обʼєктів, — наголошує Паліса.

За словами Паліси, під час переговорів американські перемовники не тиснули на українських. Вони були здивовані тим, що Україна готова на припинення вогню — і запропонувала план із розбивкою на «домени» (в повітрі, на суші, на морі). За його враженнями, у російської делегації було менше повноважень від керівництва, ніж в української.

Чиновник ОП прокоментував також процес переходу на корпуси. Він складний і важкий, за його оцінкою, але буде важче, якщо ЗСУ цього не зробить. Одне з головних завдань — це зробити гнучкішу вертикаль управління за приблизно 4−6 місяців".

На уточнення журналістки ҐРУНТу, Павло Паліса відповів, що саме в ліквідації ОТУ і ОСУВ — логіка:

Нам потрібне чітке розуміння вертикалі, щоб командир корпусу знав, що на конкретній ділянці фронту стоїть не якась придана рота, а його рота, з його людьми.

Одна з міжнародних гарантій безпеки — це сильна українська армія, зазначив, вважає Паліса.

Одна з можливих міжнародних гарантій безпеки — це забезпечити Україні такі Збройні сили, які відібʼють будь-яку загрозу, — вказав Паліса.

Україна провела моделювання (так звані «військові ігри»), розглянувши різні сценарії можливого повторного вторгнення росії. На базі цих сценаріїв вона спроєктувала «кількісно-якісну модель» ЗСУ, які гарантовано захистять Україну. Щоб побудувати такі ЗСУ — потрібні ресурси, яких Україна зараз не має.

Результати моделювання представили західним партнерам.