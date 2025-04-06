Армія Ірану була приведена в підвищену готовність через можливу агресію США. Фото:

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Іран привів армію в стан підвищеної готовності на тлі можливої ескалації з США.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї привів Збройні сили країни в стан підвищеної готовності на тлі напруги зі Сполученими Штатами. Наразі невідомо коли був відданий такий наказ. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Також Іран попередив свої країни-сусіди про те, будь-яка допомога американцям, включаючи використання їхнього повітряного простору або території військовими США, буде вважатися «ворожим актом» й матиме для них тяжкі наслідки". Відповідні повідомлення були надіслані Іраку, Кувейту, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Туреччині та Бахрейну.

Представники урядів Іраку, Кувейту, Бахрейну, ОАЕ та Катару відмовилися коментувати цю інформацію. А в МЗС Туреччини заявили, що Анкарі не відомо про попередження.

Нагадаємо, ​у березні 2025 року президент США Дональд Трамп висунув Ірану вимогу розпочати прямі переговори щодо повного демонтажу ядерної програми країни. І попередив, що в разі відмови Іран зазнає бомбардування та вторинних санкцій.

В Ірані натомість обурилися на ці заяви й назвали їх «безрозсудними та войовничими».

Джерело: Reuters