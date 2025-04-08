Зачистка селища, робота танка і полон росіянина: відео бойової роботи рейнджерів ССО

Кадри бойової роботи оприлюднив четвертий полк рейнджерів ССО

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Бійці рейнджерського полку захопили російського піхотинця після того, як упритул розстріляли ворожу позицію з танка під час зачистки селища на Сумщині.

Кадри бойової роботи оприлюднив четвертий полк рейнджерів ССО.

Бійці спецпідрозділу за підтримки Т-64БВ розбили та взяли штурмом ворожу позицію у напівзруйнованому будинку, ліквідувавши більшу частину ворожих сил. Рейнджери захопили уцілілого російського піхотинця, який під час штурму був у підвалі та потім здався у полон.

Це відбулося під час зачистки населеного пункту Локня в шести кілометрах від російсько-українського кордону силами 4-го полку у взаємодії з дружніми силами та артилерією.

За інформацією проєкту DeepState, 6 квітня зранку противник силами близько 8 чоловік прорвався до прикордонного українського селища на на квадроциклах через н.п. Басівка.

«Мілітарний» нагадуєм, що український Корпус рейнджерів має власні танкові підрозділи, формування яких було засвідчене двома місяцями раніше. Зокрема, згаданий вище 4-й полк посилили машинами Т-64БВ та Т-72АВ.

Поява танків у підрозділі у структурі Сил спеціальних операцій певною мірою є екстраординарним рішенням, проте їх вогнева потужність має стати важливим інструментом для рейнджерів, що спеціалізуються, зокрема, на штурмових діях, зачистках та підтримці підрозділів ССО.

Восени торік полки рейнджерів також почали оснащувати й іншою важкою технікою. Підрозділи отримали модернізовані бойові машини піхоти БМП-1.

Упродовж березня рейнджери 6-го полку повідомляли про декілька успішних рейдових операцій та нальотів на позиції російських сил у Курській області, ліквідувавши близько двох десятків солдатів російської армії та КНДР.